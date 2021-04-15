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"Ахмат" не будет менять название из-за санкций США

Спорт » Командные виды » Футбол

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что футбольный клуб "Ахмат" отказался от предложения сменить название, чтобы обойти санкции США. Ограничительные меры в отношении команды были введены против связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым организаций, в том числе и спортивных клубов.

"Ахмат" не будет менять название из-за санкций США

Четырнадцатого апреля в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалась помощь "Ахмату" в связи с санкциями США. На заседании с участием комитета ГД по спорту были приняты инициативы по финансовой и налоговой поддержке футбольного клуба, а также прозвучало предложение сменить название.

"В ходе обсуждения поступило предложение об изменении названия РФК "Ахмат" с целью выхода из сложившейся ситуации. Но мы на это не пойдём ни при каких условиях. Мы будем бороться до конца", — написал Делимханов в Telegram.

"Ахмат" претендует на попадание в еврокубки следующего сезона через Кубок России. Грозненская команда в полуфинале сыграет с "Крыльями Советов". Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги Европы.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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