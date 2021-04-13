Ибрагимович наказан за поведение в матче против "Пармы"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оштрафован и дисквалифицирован на один матч за поведение в игре против "Пармы" (3:1). Шведский форвард был удалён с поля за разговоры с арбитром.
Дисциплинарный комитет Серии А установил, что нападающий позволил себе "оскорбительное высказывание в адрес арбитра, содержащее критику в неуважительной форме". Судьёй встречи был Фабио Мареска.
Кроме дисквалификации на один матч, Ибрагимович заплатит штраф в размере 5 тыс. евро. Швед пропустит игру с "Дженоа".
В этом сезоне Ибрагимович провёл 17 матчей в составе "Милана", в которых забил 15 голов.
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