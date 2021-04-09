РФС отреагировал на информацию о драке после матча "Арсенал" — ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц не смог прокомментировать информацию о драке в подтрибунном помещении после матча Кубка России между "Арсеналом" и ЦСКА.

ЦСКА победил "Арсенал" со счётом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка России. Позже портал "Чемпионат" сообщил, что тульские футболисты Гиа Григалава и Гурам Аджоев напали на тренерский штаб армейцев. После непродолжительной потасовки конфликт удалось погасить.

Глава КДК РФС заявил, что без рапорта комиссара матча не может давать комментариев.

"Пока без комментариев, мы ждем рапорт комиссара матча", — приводит "СЭ" слова Григорьянца.

ЦСКА стал последним участником полуфинала Кубка России. Ранее в эту стадию вышли "Локомотив", "Ахмат" и "Крылья Советов". Жеребьёвка 1/2 финала состоится 9 апреля.