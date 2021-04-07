Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса по возможному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине.
Ранее Прайс заявил, что США прорабатывают вопрос бойкота с "союзниками и партнёрами по всему миру". Позже в госдепе сообщили, что их представителя неправильно поняли, из-за чего "возникла путаница". США не будут бойкотировать Игры, а лишь обсуждают "общую позицию" по соревнованиям.
"Насколько мне известно, представитель госдепартамента уже пояснил соответствующие комментарии: в заявлениях американской стороны не звучало идей о бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине", — приводит РИА "Новости" слова Чжао Лицзянь.
Также представитель МИД КНР заявил, что решение о бойкоте навредит интересам и авторитету США. По мнению Чжао Лицзяня, политизация спорта противоречит Олимпийской хартии.
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