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Госдепартамент США задумался о бойкоте Олимпиады в Пекине

Спорт

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что ведомство ведёт переговоры с другими странами по возможному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине. С подобной инициативой из-за обвинений КНР в нарушении прав национальных меньшинств выступила Норвегия.

Госдепартамент США задумался о бойкоте Олимпиады в Пекине

Прайс во время пресс-конференции в ответ на вопрос о возможности бойкота ответил, что в данный момент проводятся консультации с "союзниками и партнёрами по всему миру".

"До Олимпиады ещё есть время. Я не хочу устанавливать какие-то временные рамки, но обсуждение уже ведётся. Мы координируем работу по всем этим вызывающим озабоченность вопросам, и, конечно, пекинская Олимпиада — это та область, которую мы продолжим обсуждать", — приводит ESPN слова Прайса.

Бойкота не будет?

После возобновления разговоров о бойкоте пекинских Игр около месяца назад глава НОК США Сюзан Лайонс заявила, что подобного рода акции не приносят никаких результатов. Она отметила, что спортсмены не поддерживают бойкот.

"Мы не хотели бы преуменьшать то, что происходит в Китае, но бойкот не поддерживаем", — заявила Лайонс.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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