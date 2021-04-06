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Вяльбе рассказала о медальном плане российских лыжников на Олимпиаду

Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как формируется медальный план на крупные соревнования. По её словам, документ под названием "Целевая комплексная программа" (ЦПК) подаётся каждой федерацией в минспорта в начале четырёхлетнего олимпийского цикла.

Вяльбе рассказала о медальном плане российских лыжников на Олимпиаду

В ЦПК расписываются действия сборной России на каждое соревнование. Также там присутствует медальный план на каждый турнир. Вяльбе уточнила, что на Олимпиаду-2022 план такой же, как и на чемпионат мира-2021.

"Сейчас ЦКП до 2022 года есть и у нас, и в министерстве спорта. Там написано то же самое, что было на этом чемпионате мира. То есть одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали", — приводит РИА "Новости" слова Вяльбе.

На чемпионате мира-2021 российские лыжники завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награды.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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