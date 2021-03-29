Гендиректор "Тамбова" о визите СК: "Надеюсь не посадят"

Следственный комитет изъял документы из офиса футбольного клуба "Тамбов" по уголовному делу о невыплате зарплат игрокам. Дело заведено на генерального директора Ольгу Коновалову.

По словам представителя СУСК по Тамбовской области Елены Кярсны, документы были изъяты для проведения экспертизы. Сумма задолженности составляет 150 млн рублей.

"В рамках расследования данного уголовного дела на прошлой неделе следователь изымал некоторые финансовые документы, необходимые для производства бухгалтерской экспертизы", — приводит "РИА Новости" слова Кярсны.

Коновалова подтвердила изъятие документов и заявила, что это стандартная процедура при расследовании.

"Если бы деньги были, а я их потратила с целью личного обогащение, то срок. А если денег не было, или они были и были потрачены на зарплату, то надеюсь, что не посадят. Как-то так", — приводит "СЭ" слова Коноваловой.