Финал Кубка мира по лыжным гонкам в 2022 году состоится в Тюмени

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что финал Кубка мира-2021/22 состоится в комплексе "Жемчужина Сибири" в Тюменской области. По её слова, подготовка к турнир начнётся с завтрашнего дня.
"Финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Начнем готовиться буквально с завтрашнего дня", — приводит ТАСС слова Вяльбе.
Для того, чтобы принять финал КМ, организаторам необходимо изменить конфигурацию трассы на финише.
С 27 марта по 4 апреля в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам. На этом турнире ожидаются все лыжники из основы сборной России, в том числе победитель Кубка мира Александр Большунов.
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