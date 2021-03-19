"МЮ" сыграет с "Гранадой", "Аякс" с "Ромой" в Лиге Европы

В пятницу, 19 марта, в Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. Своих соперников узнали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Аякс", "Вильярреал", "Рома", "Гранада", "Славия" и загребское "Динамо".

Жеребьёвка Лиги Европы

1/4 финала

"Гранада" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия).

"Арсенал" (Англия) — "Славия" (Чехия).

"Аякс" (Голландия) — "Рома" (Италия).

"Динамо" (Хорватия) — "Вильярреал" (Испания).

Матчи состоятся 8 и 15 апреля.

1/2 финала

"Гранада"/"МЮ" — "Аякс"/"Рома".

"Динамо"/"Вильярреал" — "Арсенал"/"Славия".

Матчи 29 апреля и 6 мая.