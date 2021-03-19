В пятницу, 19 марта, в Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. Своих соперников узнали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Аякс", "Вильярреал", "Рома", "Гранада", "Славия" и загребское "Динамо".
1/4 финала
Матчи состоятся 8 и 15 апреля.
1/2 финала
Матчи 29 апреля и 6 мая.
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