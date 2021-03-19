Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич отправлен в отставку. Руководство клуба приняло такое решение после поражения волгоградцев в матче 23-го тура чемпионата РПЛ от "Ростова" (0:4).
Хацкевич возглавлял "Ротор" с декабря 2019 года. Белорусский специалист вывел команду в премьер-лигу, но добиться хорошего результата в "вышке" не смог. Волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице.
13-я и 14-я команды по итогам сезона примут участие в стыковых матчах с клубами ФНЛ, 15-я и 16-я — напрямую вылетят из РПЛ.
"Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении "Ротора" в Twitter.
Имя тренера, который будет готовить команду к оставшимся матчам сезона, назовут позже. "Ротору" осталось провести семь игр против "Локомотива", ЦСКА, "Динамо", "Зенита", "Ахмата", "Сочи" и "Рубина".
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