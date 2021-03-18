Черчесов купил новый BMW и старую "девятку"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на этой неделе купил два автомобиля. Специалист стал обладателем нового BMW 530 стоимостью около 5 млн рублей и поддержанного ВАЗ-2109.

"Девятка" обошлась Черчесову в 340 тыс. рублей. Этот автомобиль главный тренер сборной купил ради "красивых" номеров, сообщает Телеграм-канал "Мутко против".

Через неделю сборная России начнёт свой путь в отборочном турнире чемпионата мира-2022. 24 марта команда сыграет на выезде против Мальты, 27 марта примет Словению в Сочи, а 30 марта отправится в гости к Словакии.