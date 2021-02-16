Миронова назвала пятый результат хорошим на чемпионате мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова после индивидуальной гонки оценила свой результат. Россиянка стала лучшей из команды RBU, показав пятый результат.
Миронова до последнего рубежа боролась за медали даже с одним промахом на "лёжке". На четвёртой стрельбе она не закрыла одну мишень и лишилась шанса обойти норвежку Ингрид Тандреволд.
По словам Мироновой, это хороший результат с учётом того, как начинался чемпионат мира. Биатлонистка призналась, что переживала из-за непопадания в гонку преследования.
"Если проанализировать, как начинался турнир, то, думаю, это хорошая гонка и хорошие эмоции. Я переживала из-за спринта и шести промахов, но нашла ошибки и все исправила. Рада, что сегодня получилось все реализовать", — заявила Миронова в эфире "Матч ТВ".
Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла гонку с идеальной стрельбой. Для 24-летней спортсменки это первая победа в личных гонках не только в чемпионатах мира, но и в рамках Кубка мира.
Второй стала шведка Ханна Эберг. Победу она упустила из-за одного промаха. Бронза у норвежки Ингрид Тандреволд.
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