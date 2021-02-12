Фернандо Алонсо после ДТП вернули челюсть на место

Пилот "Формулы-1" Ферандо Алонсо успешно прооперирован после того, как его сбил автомобиль. 11 февраля двукратный чемпион мира попал в ДТП около своего дома в Лугано, сообщает Marca.

Алонсо попал в аварию во время езды на велосипеде. Сообщалось, что у него перелом челюсти. В одной из клиник Берна испанцу вернули челюсть на место, а также повредили повреждённые зубы.

В команде "Альпин" заявили, что пилот чувствует себя хорошо.

Карьера Фернандо Алонсо

Алонсо выступал в "Формуле-1" с 2001 по 2018 год. Он завоевал два титула в составе "Рено". Также испанец представлял в "Королевских гонках" "Макларен" и "Феррари".

В 2021 году Фернандо будет выступать за "Рено" — команда была переименована в "Альпин".