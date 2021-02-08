Ветераны биатлона написали открытое письмо с обвинениями Губерниева

Ветераны биатлона посредством сайта олимпийского чемпиона Александра Тихонова направили открытое письмо комментатору Дмитрию Губерниеву. В заявлении говорится, что комментатор позволяет себе в прямом эфире оскорблять спортсменов.

"Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта", - говорится в письме.

Авторы открытого письма заявили, что от оскорблений Губерниева пострадали Александр Тихонов, президент ФЛГР Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, бывшие биатлонисты Владимир Аликин и Павел Ростовцев, а также члены сборной России по биатлону Евгений Гараничев и Антон Бабиков.

Под письмом подписались Тихонов, заслуженный тренер СССР Александр Привалов, а также бывшие биатлонисты Юрий Колмаков, Геннадий Ковалёв, Александр Привалов и Владимир Аликин.

Авторы письма указали, что 90 процентов болельщиков негативно относятся к Губерниеву, а сам комментатор манипулирует общественным мнением. Журналисту напомнили скандал с французом Мартеном Фуркадом, после которого он вынужден был извиниться перед биатлонистом.

В обращении говорится, что попытки решить ситуацию мирным путём не привели к каким-либо результатам, а Губерниев при поддержке руководства "Матч ТВ" "почувствовал полную безнаказанность".