Сборная России показала кадры подготовки к чемпионату мира по биатлону

Сборная России по биатлону продолжает готовиться к чемпионату мира в Поклюке. Команда останется в Словении вплоть до начала турнира 10 февраля.

Аналитик Дмитрий Шукалович показал, как тренируются спортсмены. По словам тренера, биатлонисты осваивают крутые спуски и виражи. Также в четверг спортсмены проводили комплексную работу на стрельбище.

Вместе с российскими в Поклюке тренируются словенские и украинские биатлонисты. По словам Шукаловича, командам повезло с погодой - температура воздуха около 3 градусов, ветра нет.

Видео тренировки российской команды предоставлено Союзом биатлонистов России.