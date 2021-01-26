В подмосковном Шатуре были избиты два сотрудника ППС. Полицейские остановили мужчину для проверки документов, на что в ответ получили оскорбления и телесные повреждения.
Нападавший оказался футбольным тренером команды в Егорьевске. Полиция проводит проверку инцидента. Также проверку начал Следком.
"Ночью 25 января двое сотрудников ППС остановили мужчину в состоянии опьянения для проверки документов. Мужчина начал оскорблять сотрудников, после чего избил их", — говорится в сообщении ТАСС.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.