Футбольный тренер в Подмосковье избил двух сотрудников ППС

В подмосковном Шатуре были избиты два сотрудника ППС. Полицейские остановили мужчину для проверки документов, на что в ответ получили оскорбления и телесные повреждения.

Нападавший оказался футбольным тренером команды в Егорьевске. Полиция проводит проверку инцидента. Также проверку начал Следком.