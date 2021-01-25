Губерниев заявил, что Большунова могут дисквалифицировать

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский лыжник Александр Большунов может быть дисквалифицирован за инцидент на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Ранее финская лыжная федерация сообщила, что подала запрос в международную федерацию (FIS) по поводу дальнейшего отстранения от гонок россиянина из-за его неспортивного поведения. Большунов на финише ударил палкой финна Йони Маки, который подрезал его на лыжне. После пересечения финишной ленточки россиянин врезался в соперника.
По словам Губерниева, российской стороне необходимо бороться за Большунова. Также комментатор отметил, что спортсменам не стоит распускать руки.
"Теперь нам обеспечен гемор, ибо дисквалификация Александра весьма возможна! Надо бороться, чтобы ее не было!", - написал Губерниев в Telegram.
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