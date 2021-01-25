Губерниев заявил, что Большунова могут дисквалифицировать

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский лыжник Александр Большунов может быть дисквалифицирован за инцидент на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Ранее финская лыжная федерация сообщила, что подала запрос в международную федерацию (FIS) по поводу дальнейшего отстранения от гонок россиянина из-за его неспортивного поведения. Большунов на финише ударил палкой финна Йони Маки, который подрезал его на лыжне. После пересечения финишной ленточки россиянин врезался в соперника.

По словам Губерниева, российской стороне необходимо бороться за Большунова. Также комментатор отметил, что спортсменам не стоит распускать руки.