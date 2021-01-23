Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко спрогнозировал исход боя Конора Макгрегора с Дастином Порье.

По его мнению, победу одержит Макгрегор, отправив Порье в нокаут.

"Мой прогноз: Конор победит. Будет что-то похожее на их первый бой. Мотивация у Макгрегора выше, чем у Порье. Дастин очень удобен для Конора, а Макгрегор же, наоборот. Он левша, ногами бьёт лучше, лучше чувствует дистанцию. Конор выиграет нокаутом, скорее всего, где-нибудь во втором раунде. Но это бои, вдруг Порье нас чем-то удивит", — спрогнозировал Шлеменко.