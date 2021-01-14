Мотивировочная часть решения CAS по России занимает 186 страниц.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ, в котором содержится мотивировочная часть решения по делу между WADA и РУСАДА. Опубликованные материалы содержат 186 страниц.
В решении CAS говорится о том, что невозможно установить точное количество российских спортсменов, которые могли уйти от наказания за нарушение антидопингового законодательства.
Ранее CAS дисквалифицировал РУСАДА на два года из-за того, что российская сторона не смогла передать базу данных московской антидопинговой лаборатории.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.