Мотивировочная часть решения CAS по России занимает 186 страниц.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ, в котором содержится мотивировочная часть решения по делу между WADA и РУСАДА. Опубликованные материалы содержат 186 страниц.

В решении CAS говорится о том, что невозможно установить точное количество российских спортсменов, которые могли уйти от наказания за нарушение антидопингового законодательства.

Ранее CAS дисквалифицировал РУСАДА на два года из-за того, что российская сторона не смогла передать базу данных московской антидопинговой лаборатории.