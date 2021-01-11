Серб Миладинович ждёт вызова в сборную России

Сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович заявил, что занимается получением российского гражданства. Паспорт футболисту нужен, чтобы попробовать свои силы в сборной России.

"У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонить. Буду ждать звонка Черчесова!" — приводит "СЭ" слова Миладиновича.

Также игрок отметил дружеские отношения между Сербией и Россией. Футболист признался, что хочет остаться в РПЛ.

"Просто я люблю Россию и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге", — заявил Миладинович.

Миладинович выступал в Сербии до 2018 года, после чего перешёл в "Сочи". За эту команду защитник отыграл 69 матчей.