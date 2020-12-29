Диего Коста в третий раз ушёл из "Атлетико"

"Атлетико" договорился с нападающим Диего Костой о расторжении контракта. Соглашение между сторонами действовало до 30 июня, но договор был разорван после просьбы испанского форварда "по личным причинам", сообщает пресс-служба "матрасников".

Таким образом, Коста в третий раз покинул "Атлетико". Он уходил из команды в "Райо Вальекано" в 2011 году в аренду, но в следующем сезоне вернулся. В 2014 году уехал в "Челси", где отыграл четыре года.

Вместе с "Атлетико" Коста выиграл чемпионат, Кубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Всего за мадридцев Коста отыграл 255 матчей, в которых забил 91 мяч.