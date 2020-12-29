Галицкий пригласил тренера Григоряна в "Краснодар"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий встретился с тренером Александром Григоряном, который сейчас работает в армянском "Урарту". Опытный специалист получил предложение о работе в краснодарском клубе, сообщает "Чемпионат".
Речь идёт не о мужской, а женской футбольной команде "Краснодара". Григорян известен по работе в женском футболе — он четыре раза выиграл чемпионат России, возглавляя "Ладу" и "Звезду-2005".
Кроме "Краснодара", Григорян может возглавить женскую сборную России.
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