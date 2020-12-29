Бекхэм зазывает Месси и Суареса в свой клуб

Клуб MLS "Интер Майами" может подписать нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса. По информации Catalunya Radio, оба трансфера состоятся в 2022 году.

По сведениям каталонцев, Месси проведёт ещё один сезон в "Барселоне", после чего уедет в США. У Суареса летом 2022 года заканчивается контракт с мадридским "Атлетико".



"Интер Майами" существует всего два года. Одним из владельцев и президентом клуба является Дэвид Бекхэм. Команда провела в MLS один сезон и не смогла выйти в плей-офф чемпионата.