Боец Шлеменко считает женщин виновницами разводов

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал своё мнение об отношениях между супругами. По его словам, в 90 процентах разводов виноваты женщины, которые не могут выполнить требования мужчин.

"Хорошо, когда женщина показывает детям, что против главы семьи нельзя открывать рот, ничего нельзя делать. В таком случае будет порядок в семье. Таких женщин всегда уважают, за них готовы отдать жизнь. Жены должны уметь терпеть, жертвовать и помогать разгрузить своего мужчину", — заявил Шлеменко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Шлеменко восемь лет женат на Алёны Мызниковой. У пары две дочери и сын. Семья бойца всегда находится рядом в поездках и присутствует в зрительном зале во время боёв.