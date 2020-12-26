Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку

Бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей, признав виновным в провокации массовой драки.

Инцидент произошёл накануне на на турнире Fight Nights Global: Winter Cup в Москве.

"Суд признал Исмаилова виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — сказано в сообщении Кунцевского суда Москвы.

Напомним, Исмаилов подрался с Владимиром Минеевым.