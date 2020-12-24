Жена Карпина: "Валера почему-то называет дочь кастрюлей"

Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья рассказала об отношениях мужа с детьми. По словам женщины, Карпин — очень хороший отец, который уделяет всё свободное время детям.

"Он играет, кормит, укладывает спать", — приводит "Чемпионат" слова Дарьи Карпиной.

Также женщина рассказала, как Карпин называет свою дочь. По её словам, Валерий дал жене прозвище "кастрюля".

"Мы рано узнали, что у нас будет девочка, и муж почему-то стал называть её кастрюлей. И так до сих пор: "Где кастрюля? Где кастрюлины носки?" — рассказала Дарья.

От разных браков у Карпина пять дочерей.