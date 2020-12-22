Тарасовой не будет на чемпионате России из-за проблем со здоровьем

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не будет присутствовать на чемпионате России в Челябинске. Специалист планировала комментировать соревнования для Первого канала.

По словам Тарасовой, поехать в Челябинске ей не позволяет здоровье. Тренер отметила, что зрители могут услышать её комментарий, если получится настроить удалённый доступ.

"Возможно, я немного прокомментирую из дома, если мне все настроят", - приводит ТАСС слова Тарасовой.

Чемпионат России состоится с 24 по 27 декабря в Челябинске.