Россия остаётся пятой в зачёте Кубка наций по биатлону

Сборная России осталась на пятом месте в зачёте мужского Кубка наций по биатлону. Команда набрала 1720 очков.

В пятницу россияне не смогли завоевать наград, установив тем самым антирекорд российского биатлона - 29 гонок без медалей. В спринте Хохфильцена 20-м финишировал Александр Логинов, 21-м - Эдуард Латыпов, 29-м - Евгений Гараничев, 32-м - Матвей Елисеев, 57-м - Антон Бабиков, 71-м - Карим Халили.

Сборную России опережают команды Норвегии, Германии, Швеции и Франции. Россиянам нужно остаться в пятёрке, чтобы иметь возможность заявлять на гонки максимальную квоту - шесть биатлонистов.

Кубок наций по биатлону (мужчины)