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Кержаков: Кокорин ещё проявит себя в "Спартаке"

Спорт » Командные виды » Футбол

Александру Кокорину, который стал игроком "Спартака" в августе текущего года, ещё сложно "найти себя" в новом коллективе.

Такое мнение высказал экс-футболист сборной России Александр Кержаков. По его словам, Кокорин ещё проявит себя.

"Несмотря ни на что, по-прежнему считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов. Тедеско ещё продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвётся. Когда, если не сейчас?" — отметил Кержаков.

Автор: Алексей Корнеев
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