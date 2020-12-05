Кержаков: Кокорин ещё проявит себя в "Спартаке"

Александру Кокорину, который стал игроком "Спартака" в августе текущего года, ещё сложно "найти себя" в новом коллективе.

Такое мнение высказал экс-футболист сборной России Александр Кержаков. По его словам, Кокорин ещё проявит себя.