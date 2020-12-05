Александру Кокорину, который стал игроком "Спартака" в августе текущего года, ещё сложно "найти себя" в новом коллективе.
Такое мнение высказал экс-футболист сборной России Александр Кержаков. По его словам, Кокорин ещё проявит себя.
"Несмотря ни на что, по-прежнему считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов. Тедеско ещё продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвётся. Когда, если не сейчас?" — отметил Кержаков.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.