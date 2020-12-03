Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что не поддерживает существующий формат Лиги Европы. Португальцу не нравится правило, по которому команды из Лиги чемпионов переходят в 1/16 финала турнира.
Моуринью назвал "Тоттенхэм" одним из главных фаворитов Лиги Европы. Его команда лидирует перед пятым туром в группе с бельгийским "Антверпеном", австрийским ЛАСК и болгарским "Лудогорцем".
"После группового турнира Лиги чемпионов прибавится много команд в Лигу Европы. Считаю это несправедливым, всегда был против такого. Это меняет ход соревнований, получается просто другой турнир", — приводит Evening Standart слова Моуринью.
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