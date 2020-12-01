Лига чемпионов: интрига в Москве, Киеве и Ливерпуле

Во вторник, 1 декабря, состоятся восемь матчей пятого тура Лиги чемпионов. В каждой из групп есть своя интрига.

Будет ли первая победа России?

В группе А "Локомотив" примет на своём поле австрийский "Зальцбург". Этот матч можно назвать битвой за Лигу Европы. Железнодорожники в случае победы гарантируют для себя третье место и даже оставят теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, болельщиков интересует вопрос: будет ли в этом матче первая победа российских клубов в еврокубках этого сезона? Ранее 16 матчей группового этапа завершились для россиян неудачно.

В матче "Атлетико" и "Баварии" фаворитом считаются испанцы, несмотря на впечатляющую победную серию мюнхенцев. Немецкая команда гарантировала для себя первое место в группе, поэтому может снизить обороты. Ранее главный тренер команды сообщил, что на поле выйдут не все основные игроки.

Лига чемпионов, группа А

20.55 "Локомотив" (Россия) — "Зальцбург" (Австрия)

23.00 "Атлетико" (Испания) — "Бавария" (Германия)

Турнирная таблица:

"Бавария" — 12 очков, "Атлетико" — 5, "Локомотив" — 3, "Зальцбург" — 1.

"Шахтёр" или "Реал"?

В Киеве "Шахтёр" сыграет с "Реалом". В первом матче украинская команда сенсационно победила со счётом 3:2, поэтому в случае победы будет иметь преимущество перед мадридцами в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов. Поражение оставит "горняков" за бортом турнира.

Во второй игре гладбахская "Боруссия" может оформить выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, если победит "Интер". Немецкой команде может хватить даже ничьей, а вот миланцам обязательно нужно выигрывать.

Лига чемпионов, группа В

20.55 "Шахтёр" (Украина) — "Реал" (Испания)

23.00 "Боруссия" М (Германия) — "Интер" (Италия)

Турнирная таблица:

"Боруссия" — 8 очков, "Реал" — 7, "Шахтёр" — 4, "Интер" — 2.

Последняя надежда "Олимпиакоса"

В группе С турнирное положение предельно простое. Если "Порту" сегодня наберёт очки в домашнем матче с "Манчестер Сити", то станет вторым участником плей-офф Лиги чемпионов от этого квартета.

В случае победы англичан и параллельного успеха "Олимпиакоса" в выездной игре с "Марселем" судьба второй путёвки будет решаться в последнем туре в очном противостоянии греков и португальцев. Потеря очков чемпионом Греции будет означать завершение борьбы за плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа С

23.00 "Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)

23.00 "Марсель" (Франция) — "Олимпиакос" (Греция)

Турнирная таблица:

"Манчестер Сити" — 12 очков, "Порту" — 9, "Олимпиакос" — 3, "Марсель" — 0.

Что сможет "Ливерпуль"?

В группе D команда Юргена Клоппа примет на своём поле "Аякс". После неожиданного поражения от "Аталанты" в прошлом туре "Ливерпуль" подпортил своё турнирное положение, но в случае победы гарантирует выход в 1/8 финала.

"Аяксу" нужно попробовать зацепиться за очки, но даже в случае поражения команда не потеряет шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Судьба путёвки в таком случае будет решаться в последнем туре в матче против "Аталанты" в Амстердаме.

Лига чемпионов, группа D

23.00 "Ливерпуль" (Англия) — "Аякс" (Голландия)

23.00 "Аталанта" (Италия) — "Мидтьюлланд" (Дания)

Турнирная таблица: