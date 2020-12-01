Во вторник, 1 декабря, состоятся восемь матчей пятого тура Лиги чемпионов. В каждой из групп есть своя интрига.
В группе А "Локомотив" примет на своём поле австрийский "Зальцбург". Этот матч можно назвать битвой за Лигу Европы. Железнодорожники в случае победы гарантируют для себя третье место и даже оставят теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Кроме того, болельщиков интересует вопрос: будет ли в этом матче первая победа российских клубов в еврокубках этого сезона? Ранее 16 матчей группового этапа завершились для россиян неудачно.
В матче "Атлетико" и "Баварии" фаворитом считаются испанцы, несмотря на впечатляющую победную серию мюнхенцев. Немецкая команда гарантировала для себя первое место в группе, поэтому может снизить обороты. Ранее главный тренер команды сообщил, что на поле выйдут не все основные игроки.
Турнирная таблица:
В Киеве "Шахтёр" сыграет с "Реалом". В первом матче украинская команда сенсационно победила со счётом 3:2, поэтому в случае победы будет иметь преимущество перед мадридцами в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов. Поражение оставит "горняков" за бортом турнира.
Во второй игре гладбахская "Боруссия" может оформить выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, если победит "Интер". Немецкой команде может хватить даже ничьей, а вот миланцам обязательно нужно выигрывать.
Турнирная таблица:
В группе С турнирное положение предельно простое. Если "Порту" сегодня наберёт очки в домашнем матче с "Манчестер Сити", то станет вторым участником плей-офф Лиги чемпионов от этого квартета.
В случае победы англичан и параллельного успеха "Олимпиакоса" в выездной игре с "Марселем" судьба второй путёвки будет решаться в последнем туре в очном противостоянии греков и португальцев. Потеря очков чемпионом Греции будет означать завершение борьбы за плей-офф Лиги чемпионов.
Турнирная таблица:
В группе D команда Юргена Клоппа примет на своём поле "Аякс". После неожиданного поражения от "Аталанты" в прошлом туре "Ливерпуль" подпортил своё турнирное положение, но в случае победы гарантирует выход в 1/8 финала.
"Аяксу" нужно попробовать зацепиться за очки, но даже в случае поражения команда не потеряет шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Судьба путёвки в таком случае будет решаться в последнем туре в матче против "Аталанты" в Амстердаме.
Турнирная таблица:
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...