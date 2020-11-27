ФИФА опубликовала "корзины" отборочного турнира ЧМ-2022

ФИФА опубликовала распределение команд по "корзинам" для жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира-2022. Мероприятие состоится 7 декабря.

Во время жеребьёвки 55 европейских сборных будут распределены на десять групп. Матчи отборочного турнира начнутся в марте 2021 года, а завершатся в ноябре.

Из каждой группы путёвку на ЧМ-2022 получит одна команда. Сборные, которые займут вторые места в группах, проведут плей-офф за последние три места в финальном турнире.

Сборная России попала в третью "корзину" перед жеребьёвкой. Команде не хватило одного гола до второй десятки - нулевая ничья с Молдавией стоила россиянам пяти очков в рейтинге ФИФА. Именно на столько Россию обошла Румыния.

Корзины жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022