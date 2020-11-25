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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года

Спорт » Командные виды » Футбол

ФИФА обнародовала список игроков, претендующих на звание лучшего в 2020 году. Среди 11 номинантов сразу четыре представителя "Ливерпуля", два футболиста "ПСЖ", по одному игроку из "Манчестер Сити", "Баварии" и "Реала", а также Лионель Месси и Криштиану Роналду.

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года

Претенденты на звание лучшего игрока ФИФА

  • Тиаго Алькантара (Испания, "Бавария"/"Ливерпуль").
  • Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус").
  • Кевин де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити").
  • Роберт Левандовски (Польша, "Бавария").
  • Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль").
  • Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль").
  • Вирджил ван Дейк (Голландия, "Ливерпуль").
  • Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ").
  • Неймар (Бразилия, "ПСЖ").
  • Лионель Месси (Аргентина, "Барселона").
  • Серхио Рамос (Испания, "Реал").

Отдельно ФИФА вручает награду лучшему вратарю года. В этот список вошли голкиперы финалистов Лиги чемпионов "Баварии" и "ПСЖ", чемпионы Испании и Англии, а также игроки "Атлетико" и "Барселоны".

Претенденты на звание лучшего вратаря ФИФА

  • Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль").
  • Кейлор Навас (Коста-Рика, "ПСЖ").
  • Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал").
  • Мануэль Нойер (Германия, "Бавария").
  • Ян Облак (Словения, "Атлетико").
  • Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").

На звание лучшего тренера претендуют победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Англии и чемпионата Испании, а также Марсело Бьелса, который вернул "Лидс" в английскую премьер-лигу.

Претенденты на звание лучшего тренера ФИФА

  • Марсело Бьелса ("Лидс").
  • Ханс-Дитер Флик ("Бавария").
  • Юрген Клопп ("Ливерпуль").
  • Хулен Лопетеги ("Севилья").
  • Зинедин Зидан ("Реал").

Победители в каждой из номинаций будут определены голосованием тренеров и капитанов сборных, болельщиками и журналистами. Голосование начнётся 25 ноября, а его итоги будут подведены 17 декабря.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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