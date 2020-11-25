ФИФА обнародовала список игроков, претендующих на звание лучшего в 2020 году. Среди 11 номинантов сразу четыре представителя "Ливерпуля", два футболиста "ПСЖ", по одному игроку из "Манчестер Сити", "Баварии" и "Реала", а также Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Отдельно ФИФА вручает награду лучшему вратарю года. В этот список вошли голкиперы финалистов Лиги чемпионов "Баварии" и "ПСЖ", чемпионы Испании и Англии, а также игроки "Атлетико" и "Барселоны".
На звание лучшего тренера претендуют победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Англии и чемпионата Испании, а также Марсело Бьелса, который вернул "Лидс" в английскую премьер-лигу.
Победители в каждой из номинаций будут определены голосованием тренеров и капитанов сборных, болельщиками и журналистами. Голосование начнётся 25 ноября, а его итоги будут подведены 17 декабря.
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