ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года

ФИФА обнародовала список игроков, претендующих на звание лучшего в 2020 году. Среди 11 номинантов сразу четыре представителя "Ливерпуля", два футболиста "ПСЖ", по одному игроку из "Манчестер Сити", "Баварии" и "Реала", а также Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Претенденты на звание лучшего игрока ФИФА

Тиаго Алькантара (Испания, "Бавария"/"Ливерпуль").

Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус").

Кевин де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити").

Роберт Левандовски (Польша, "Бавария").

Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль").

Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль").

Вирджил ван Дейк (Голландия, "Ливерпуль").

Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ").

Неймар (Бразилия, "ПСЖ").

Лионель Месси (Аргентина, "Барселона").

Серхио Рамос (Испания, "Реал").

Отдельно ФИФА вручает награду лучшему вратарю года. В этот список вошли голкиперы финалистов Лиги чемпионов "Баварии" и "ПСЖ", чемпионы Испании и Англии, а также игроки "Атлетико" и "Барселоны".

Претенденты на звание лучшего вратаря ФИФА

Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль").

Кейлор Навас (Коста-Рика, "ПСЖ").

Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал").

Мануэль Нойер (Германия, "Бавария").

Ян Облак (Словения, "Атлетико").

Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").

На звание лучшего тренера претендуют победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Англии и чемпионата Испании, а также Марсело Бьелса, который вернул "Лидс" в английскую премьер-лигу.

Претенденты на звание лучшего тренера ФИФА

Марсело Бьелса ("Лидс").

Ханс-Дитер Флик ("Бавария").

Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Хулен Лопетеги ("Севилья").

Зинедин Зидан ("Реал").

Победители в каждой из номинаций будут определены голосованием тренеров и капитанов сборных, болельщиками и журналистами. Голосование начнётся 25 ноября, а его итоги будут подведены 17 декабря.