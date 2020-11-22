Плющенко после провала Трусовой предложил ей мороженое

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко после проката Александры Трусовой на этапе "Гран-при" в Москве попытался поддержать свою ученицу. Фаворитка соревнований провально выступила в произвольной программе, упав четыре раза — с трёх четверных прыжков и одного тройного.

"Мороженое не хочешь? Сейчас можно уже", — сказал Плющенко Трусовой. "Не люблю мороженое", — ответила фигуристка.

Трусова ранее выиграла два этапа Кубка России. После выступления она отметила, что не до конца восстановилась перед турниром.