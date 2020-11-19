Точилин: "Все только и ждали, когда же, наконец, Черчесов оступится"

Бывший футболист московского "Динамо" Александр Точилин в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен остаться на своём посту. После поражения от Сербии (0:5) некоторые болельщики и специалисты заговорили о возможной отставке наставника национальной команды.
По мнению Точилина, поражение от Сербии не может повлиять на позиции в сборной.
"Я считаю, что его позиции достаточно крепки и одно поражение никак не должно повлиять на какие-то его позиции", - заявил Точилин.
Точилин также заявил, что критика в сторону Черчесова была ожидаемой.
"До этой игры, я думаю, не вызывало какие-то сомнения, что Черчесов должен возглавлять эту сборную. А сейчас такое ощущение, что все только и ждали, когда же, наконец, Черчесов оступится", - сказал Точилин.
Сборная России финишировала второй в группе Лиги наций и не смогла выйти в элитный дивизион.
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