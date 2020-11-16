Чеферин не воспринимает всерьёз идею о Европейской суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Европейская суперлига является мечтой нескольких руководителей больших клубов. Он назвал идею об организации турнира популистской.

"Это мечта президентов двух-трёх клубов. Они не заботятся ни о чём, кроме себя. И они не понимают, что суперлига может навредить их же клубам. Не верю в то, что она реальна. А разговоры появились только из-за того, что Бартомеу уходил из "Барселоны", — приводит Marca слова Чеферина.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" инициировали создание Европейской суперлиги. Предполагается, что в турнире будут играть 18 "грандов" европейского футбола в два круга. При этом сохранятся национальные чемпионаты.