Федун: "Для "Спартака" уход Джигарханяна - большая утрата"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказал сожаление в связи со смертью актёра Армена Джигарханяна. Артист был известным болельщиком красно-белых.

"Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей. Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память", — приводит ТАСС слова Федуна.

Ранее стало известно, что Джигарханяна не стало в ночь на субботу. Он скончался на 86 году жизни, находясь в больнице. Похороны актёра состоятся 17 ноября.