Владелец "Спартака" Леонид Федун высказал сожаление в связи со смертью актёра Армена Джигарханяна. Артист был известным болельщиком красно-белых.
"Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей. Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память", — приводит ТАСС слова Федуна.
Ранее стало известно, что Джигарханяна не стало в ночь на субботу. Он скончался на 86 году жизни, находясь в больнице. Похороны актёра состоятся 17 ноября.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.