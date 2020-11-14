Бразилия вышла в лидеры южноамериканского отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии на своём поле обыграла Венесуэлу в матче южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Игра завершилась со счётом 1:0, единственный мяч забил Роберто Фирмино.

Команда Уругвая разгромила Колумбию на выезде со счётом 3:0. По голу в этой встрече на счету Давида Нуньеса, Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

Сборная Чили одержала домашнюю победу над Перу — 2:0. Дубль на свой счёт записал Артуро Видаль.

Бразилия вышла в лидеры в турнирной таблице после трёх туров. Путёвки на ЧМ-2022 по итогам отбора получат четыре команды, пятая сборная выйдет в межконтинентальные стыковые матчи.