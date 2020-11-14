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Бразилия вышла в лидеры южноамериканского отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии на своём поле обыграла Венесуэлу в матче южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Игра завершилась со счётом 1:0, единственный мяч забил Роберто Фирмино.

Команда Уругвая разгромила Колумбию на выезде со счётом 3:0. По голу в этой встрече на счету Давида Нуньеса, Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

Сборная Чили одержала домашнюю победу над Перу — 2:0. Дубль на свой счёт записал Артуро Видаль.

Бразилия вышла в лидеры в турнирной таблице после трёх туров. Путёвки на ЧМ-2022 по итогам отбора получат четыре команды, пятая сборная выйдет в межконтинентальные стыковые матчи.

  1. Бразилия — 9 очков.
  2. Аргентина — 7.
  3. Эквадор — 6.
  4. Уругвай — 6.
  5. Парагвай — 5.
  6. Чили — 4.
  7. Колумбия — 4.
  8. Перу — 1.
  9. Венесуэла — 1.
  10. Боливия — 1.
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