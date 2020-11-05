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Свищёв отреагировал на просьбу присвоить Хабибу звание Героя России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв в разговоре с "Правдой. Ру" прокомментировал обращение своего коллеги Гаджимурада Омарова к президенту России по поводу Хабиба Нурмагомедова. Ранее депутат от Дагестана выступил с просьбой присвоить бойцу смешанных единоборств звание Героя России.

Свищёв отреагировал на просьбу присвоить Хабибу звание Героя России

— Хабиб Нурмагомедов заслужил звание Героя России?

— Я читал высказывания многих великих людей современности, все сходятся во мнении, что Хабиб — один из самых ярких спортсменов… У нас не так много спортсменов среди героев России, их можно посчитать по пальцам. Сразу можно вспомнить Александра Карелина. Я считаю, что мой коллега Гаджимурад Омаров, конечно, имел право обратиться к президенту. Другое дело, как рассмотрит это предложение президент и администрация президента.

— Какой-то регламент существует?

— Существует положение по присвоению звания Героя России. Мы все гордимся и рады победе Хабиба. И я смотрел, и все мои друзья, родственники, мои дети смотрели, радовались победе. Мы считаем, что Хабиб действительно достоин высокого звания и всенародной любви. Поэтому мы его поддерживаем, любим, уважаем. А насчет таких наград решать президенту Российской Федерации, он подписывает указы.

— Как вообще относиться к такой просьбе? Просто на эмоциях человек? Он пишет от имени жителей Республики Дагестан, а также от других граждан Российской Федерации…

— Не только для Республики Дагестан, но и для всей России Хабиб Нурмагомедов, конечно, реальный герой. Национальный герой, я бы даже так сказал. Такими сынами своего народа можно только гордиться. Мы помним его предыдущую победу, как он к ней готовился. Мы помним его отца, великого тренера. Мы внимательно следили, переживали за победу Хабиба. Конечно, неоспоримый факт, что в Дагестане это самый популярный человек сейчас.

— Президент должен отреагировать на просьбу или может оставить её без внимания?

— У нас есть чёткое положение по срокам ответов на запросы депутатов. Конечно, ответ должен последовать. Это, наверное, будет от администрации президента. Обращение депутата рассмотрят, и Омаров получит ответ. Я думаю, в течение 30 дней или раньше.

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