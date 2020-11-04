Президент России Владимир Путин может наградить бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.
С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.
"Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность присвоения Хабибу Абдулманаповичу Нурмагомедову звания Героя Российской Федерации", — написал парламентарий в Facebook.
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