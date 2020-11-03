Заменить Поветкина в бою с Уайтом может Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Диллиан Уайт намерен выйти в ринг несмотря на отмену боя с россиянином Александром Поветкиным. Временный чемпион мира по версии WBC заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских клиник.

Бой Поветкин — Уайт должен был состояться 21 ноября. Промоутер россиянина Александр Рябинский отметил, что поединок точно не состоится в 2020 году.

По словам Хирна, соперником Уайта может стать британский боксёр Тайсон Фьюри, который является постоянным чемпионом WBC. Также в качестве кандидата рассматривается Дерек Чисора.