Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Диллиан Уайт намерен выйти в ринг несмотря на отмену боя с россиянином Александром Поветкиным. Временный чемпион мира по версии WBC заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских клиник.
Бой Поветкин — Уайт должен был состояться 21 ноября. Промоутер россиянина Александр Рябинский отметил, что поединок точно не состоится в 2020 году.
По словам Хирна, соперником Уайта может стать британский боксёр Тайсон Фьюри, который является постоянным чемпионом WBC. Также в качестве кандидата рассматривается Дерек Чисора.
"Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя", — приводит ТАСС слова Хирна.
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