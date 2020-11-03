Ролан Гусев стал главным тренером юношеской сборной России

Экс-футболист "Динамо" и ЦСКА Ролан Гусев возглавил юношескую сборную России для игроков не старше 2006 года рождения. По словам 43-летнего специалиста, он хочет воспитать из молодёжи профессиональных футболистов.

"Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам", — приводит пресс-служба РФС слова Гусева.

Девятого ноября Гусев проведёт первый сбор с командой. Последние два года специалист работал в академии московского ЦСКА.

На счету Гусева 31 матч за сборную России. Является трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и победителем Кубка УЕФА.