Глава UFC: "Хабиб вернётся к боям после разговора с мамой"

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что Хабиб Нурмагомедов может вернуться к профессиональной карьере. По его словам, чемпион в лёгком весе может изменить решение об уходе из ММА после разговора с мамой.

"Мы дали время Хабибу, чтобы он понял, что хочет. У меня есть предчувствие, что он вернётся. Хабиб сказал, что поговорит об этом с мамой", — приводит MMA Junkie слова Уайта.

Хабиб одержал 29 побед в 29 поединках смешанных единоборств. После победы над Джастином Гэтжи Нурмагомедов заявил, что обещал матери завершить карьеру в ММА.