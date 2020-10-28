Ловчев: "Краснодару" не хватит силёнок и эмоций на "Челси"

Заслуженный мастер спорта, бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев в интервью "Правде.Ру" рассказал о шансах "Краснодара" в домашнем матче Лиги чемпионов против "Челси". Игра начнётся сегодня в 20.55 по московскому времени.

По словам Ловчева, "Краснодару" не хватит сил и состава для того, чтобы провести четвёртую игру за 11 дней.

"У "Краснодара" по составу очень плохо. Там кто-то заболел коронавирусом, кто-то травмирован. Там очень ограниченное количество игроков. И когда они на ажиотаже с "Ренном", с хорошей командой, сыграли вничью на чужом поле, уже на следующий матч через 3 дня со "Спартаком", во всяком случае, в первом тайме им не хватало такого раздражителя. Они первый тайм провалили.

И, мне кажется, здесь силенок не хватит. Силенок и эмоций не хватит. В этом деле слишком мало игроков и им не дают отдыхать, совсем нет ротации. Поэтому мне думается, что тот футбол, который показывает "Краснодар", позволит им забить, но у них сзади большой непорядок сейчас, хотя и вратарь лучший в стране — молодой парень Сафонов. Да, наверное, забьют. Но, мне кажется, что "Челси" сильнее", — заявил Ловчев.