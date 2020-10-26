"Зенит" ведёт переговоры с тренером Почеттино

"Зенит" начал переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, который может возглавить команду в ближайшее время. Тренеру предложена зарплата в 6,5 млн евро в год с возможностью получения бонусов.

Список кандидатов на пост главного тренера будет расширяться. Вместе с тем, в клубе не рассматривают российских специалистов на пост, который сейчас занимает Сергей Семак, сообщает "Чемпионат".

"Зенит" ранее проиграл "Брюгге" в первом туре Лиги чемпионов (1:2), а также уступил "Рубину" в чемпионате России (1:2). На этой неделе питерцы сыграют против дортмундской "Боруссии" и "Химок".

Почеттино ранее возглавлял "Эспаньол", "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". Вместе со "шпорами" аргентинский тренер дошёл до финала Лиги чемпионов. В ноябре 2019 года был уволен из лондонского клуба и с тех пор находится без работы.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Почеттино является первым претендентом на то, чтобы заменить Зинедина Зидана в "Реале".