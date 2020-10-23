Ибрагимович поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

Нападающий "Милана" Злата Ибрагимович в субботу будет болеть за Хабиба Нурмагомедова. Швед поддержал россиянина перед его боем с Джастином Гэтжи.

Ибрагимович опубликовал в Instagram выступление Хабиба перед боем с Конором Макгрегором. Тогда Нурмагомедов победил удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября, трансляцию поединка для российских зрителей проведёт "РЕН ТВ". В активе Хабиба 28 боёв в 28 поединках.