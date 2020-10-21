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Кирьяков сравнил Сафонова с молодым Каном

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков в интервью "Правде.Ру" отметил, что "Краснодар" заслуженно завоевал одно очко в матче против "Ренна" в Лиге чемпионов. По его словам, "быки" в этой игре проявили характер после пропущенного гола.

Кирьяков сравнил Сафонова с молодым Каном

"Ренн" и "Краснодар" сыграли вничью 1:1. В следующем туре российская команда сыграет против "Челси".

"Я на второй тайм успел. "Краснодар" так же играл от обороны. Понятно, что "Ренн" играл на своем стадионе, пытался так же играть в атаку, оказывать давление. Но "Краснодар" грамотно оборонялся и этот момент, технический прием в штрафной площади, как подкат был выполнен с нарушениями, соответственно, обосновано судья назначил 11-метровый.

В принципе, тоже запахло тем, что мы увидели бы очередное поражение, но "Краснодар" собрался и начал то, что он умеет дело, с контроля мяча атаковать соперника. Соперник этого не ожидал, за что и поплатился. Конечно, не без доли везения этот удар, который Рамирес пробил, хорошо попал. Но в любом случае Краснодар, обороняясь, так же атаковал, так же пытался, организовываясь у ворот соперника. Поэтому действовал на встречных курсах, я думаю, что вполне заслуженно добыл ничью", — заявил Кирьяков.

Также эксперт назвал одной из причин успеха "Краснодара" надёжную игру Матвея Сафонова. По его словам, команда всегда чувствует, что на последнем рубеже есть человек, который может выручить в нужный момент.

Кирьяков привёл в пример легендарного немецкого вратаря Оливера Кана, с которым на протяжении четырёх лет выступал в составе "Карлсруэ".

"Конечно, когда у тебя за спиной очень высокого уровня, хорошего уровня, соответственно, это передается другим игрокам. Сам знаю по себе, когда играл за "Карлсруэ", у нас в воротах стоял Оливер Кан, в то время лучший вратарь мира, и игралось совсем по-другому. И знаю, что он где-то выручит в каких-то моментах, достанет неимоверный матч и, соответственно, у нас больше будет шансов впереди придумать что-то и победить.

Я думаю, что сейчас такая же ситуация в "Краснодаре", они прекрасно понимают, что у них за спиной действительно надежный вратарь, который в любую минуту может их спасти. Я думаю, что это мы и видели, когда он в двух-трех ситуациях, казалось бы, безнадежных, хорошо реагировал и доставал довольно сложные мячи. Конечно, это передается игрокам", — заявил Кирьяков.

Отметим, Сафонов был признан УЕФА лучшим игроком матча "Ренн" — "Краснодар".

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