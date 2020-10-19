Игрокам "Шахтёра" запретили покидать отель в Мадриде

Донецкий "Шахтёр" во вторник отправится в Мадрид, где на следующий день состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Реала". Из-за пандемии коронавируса у футболистов будет особый порядок пребывания в столице Испании.

В Мадриде установлены ограничения на передвижения по городу. Футболисты "Шахтёра" не смогут покинуть отель по своему желанию. Отправиться они смогут только на предматчевую пресс-конференцию, открытую тренировку и непосредственно на игру.

Ранее в "Шахтёре" была зафиксирована вспышка коронавируса. Положительные тесты сдали девять игроков. Окончательная заявка команды на игру пока неизвестна.

Матч "Реал" — "Шахтёр" состоится 21 октября и начнётся в 19.55 по московскому времени.