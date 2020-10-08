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Миранчук приступил к тренировкам в "Аталанте"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук начал тренировки в общей группе. Футболист восстановился от травмы, которую получил ещё в "Локомотиве".

Россиянин пополнил состав "Локомотива" в начале сентября и проходил восстановительный процесс. "Аталанта" заплатила за игрока 14,5 млн евро.

"Сегодня утром Миранчук провёл часть тренировки в общей группе "Аталанты". В пятницу, 9 октября, состоится следующая тренировка", — говорится в сообщении клуба.

Миранчук может дебютировать в составе новой команды после матчей сборных. "Аталанта" 17 октября проведёт выездную игру против "Наполи".

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