"Уфа" не будет увольнять Евсеева несмотря на разгром от "Зенита"

Гендиректор "Уфы" Ринат Шайбеков сообщил, что в клубе не будут увольнять главного тренера Вадима Евсеева. В 9-м туре РПЛ уфимцы потерпели разгромное поражение от "Зенита".

По словам Шайбекова, Евсеев продолжит работу и будет готовить команду к следующему матчу с "Ротором".

"Мы поговорили с Евсеевым. Всё нормально. У него кредит доверия, он никуда не уходит и готовит команду к "Ротору", — приводит "Чемпионат" слова Шайбекова.

"Уфа" в РПЛ

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. В девяти играх команда забила 5 мячей и пропустила 20.